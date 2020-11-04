好萊塢巨星安潔莉娜裘莉繼《黑魔女》系列後又一力作《愛麗絲與夢幻島》，將於11月12日搶先全美在台上映。《愛麗絲與夢幻島》由奧斯卡動畫電影《勇敢傳說》導演布蘭達查普曼執導，集結安潔莉娜裘莉、《星際效應》大衛歐洛沃與《出神入化》系列米高肯恩攜手飆戲，講述著在愛麗絲跳進兔子洞和彼得潘飛往夢幻島之前顛覆想像的故事。安潔莉娜裘莉表示非常熱愛《愛麗絲與夢幻島》的劇本，但工作檔期緊湊的她唯一能參與演出的辦法就是在洛杉磯拍攝，於是衍生出橫跨英美拍攝的複雜工作，導演布蘭達查普曼坦言整個拍攝過程彷彿電影中的冒險故事一樣，她說：「裘莉非常和善，她邀請我們與她的小孩一起去遊樂場玩，還給了我們一張無限暢玩的卡，她甚至邀請我們去她家，她家裡有個超大的游泳池讓大家玩得很盡興。」意外透露出安潔莉娜裘莉平易近人的一面。

《愛麗絲與夢幻島》橫跨英美拍攝，片中許多拍攝場景就連大半輩子都住在倫敦的大衛歐格沃都從未見過，他說：「這部電影讓我見識許多前所未見的倫敦面貌，甚至比我迄今為止造訪過的還多。」其中一場戲在一個名叫畫廊室的地方拍攝，正是當年寶嘉康蒂造訪英國時走過之處，還有一場大衛歐格沃與米高肯恩在又小又舊的酒吧對戲，那間酒吧有近兩百年的悠久歷史，此外大衛歐格沃坦言：「讓我最印象深刻的是拘留所，那是罪犯被送往澳洲前拘留的地方，它既老舊又發霉，每個劇組人員隔一陣子都要上樓呼吸新鮮空氣再繼續拍，真是逼真又恐怖的地方。」而片中靈魂人物「愛麗絲」與「彼得潘」的造型更是精心打造，導演布蘭達查普曼透露愛麗絲的藍色洋裝與圍裙、彼得潘的綠帽與服裝都是純手工縫製，她說：「我們要讓這兩個家喻戶曉的童話人物同時具有新鮮感和現實性，愛麗絲的兔子娃娃和鈴鐺都是源自於她的母親，而彼得潘的眼鏡和夢幻島地圖則象徵著他無窮的好奇心和想像力，每一個細節都有寓意。」

(中時 )