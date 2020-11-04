美國總統大選當地時間3日正式登場。歐巴馬時期的國務卿，也是2016年總統大選民主黨候選人的希拉蕊，卻在推特上轉推當年敗選後的推文，呼籲選民走出2016年的敗選之傷，快點去投票。

Do not lose heart. (Vote.) https://t.co/ZMjIUqV2jb — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 3, 2020

2016年總統大選中，希拉蕊以77票之差敗給現任總統川普(304票比227票)。隨著2020選舉登場，希拉蕊重提舊事，引述當時推文：「聖經告訴我們：不要因為作對的事而感到疲憊；若不灰心，在適當的時候我們就會豐收」。她還呼籲選民不要灰心，快點去投票。

這則舊文是在2016年11月9日貼出的。在推文照片中，帶著燦爛笑容的希拉蕊望向前方，似乎未來充滿無限盼望。希拉蕊則在10日的貼文中寫著；「給這位小女孩凝視的所有人……不要懷疑你是珍貴的、充滿力量並配得世界上的每一個機會」。這則推文已為希拉蕊置頂。

Happy birthday to this future president. pic.twitter.com/JT3HiBjYdj — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 26, 2016

在2016年選戰中，希拉蕊雖較川普拿下更多選民票，最終卻因輸掉太多州而無緣入主白宮。這結果跌破眾多專家眼鏡，或許連希拉蕊本人都沒有料想到。2016年10月31日選舉前夕，她甚至在推特上貼出小時候照片，並寫著「祝未來總統生日快樂」，孰料最終卻鎩羽而歸。

在2020年總統大選，民主黨候選人拜登表示已汲取希拉蕊的失敗經驗。過去民主黨批評希拉蕊過度自信，在中西部地區花的時間太少，特別是威斯康辛州與密斯根州。相較之下，拜登則多次走訪該第，並和選民親切互動。

(中時新聞網)