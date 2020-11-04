在夯劇《多情城市》中，Gino與女星何蓓蓓飾演夫妻檔，真摯演技讓兩人以CP檔之姿圈粉無數，如今從戲裡結緣到戲外，上《幸福保衛戰》挑戰遊戲，兩人坦言能有機會上節目大感意外，「本來以為結婚後才能來」，這次「假戲真做」當夫妻，緊張到不行！

何蓓蓓表示，之前就看過《幸福保衛戰》的挑戰關卡，「看完之後就睡不著覺了」，還說難度之高，只期許自己能站上挑戰區不要成為絆腳石，就覺得贏了，Gino則坦言非常懼高，但決定以「老公」這個角色，來為戲裡的另一半挑戰自己，上場前頻頻跟何蓓蓓喊話「入戲」，要好好用CP身份迎接難關。

主持人孫協志笑著放話，製作單位特地為Gino重金打造全新道具，「高度6公尺的高台要來好好招待他」，讓Gino聽了臉都綠了，抬頭一看趁他受訪時搭好的道具，直接愣住5秒說不出話。

Gino表示出道以來幾乎都不接需要爬高的通告，算是他的最大罩門，但勇敢表示看到節目特地為他打造的道具規格跟陣仗，他一定會勇敢接下所有挑戰，只是說完這些，卻開始發抖，讓人相當佩服他的敬業，而主持人王仁甫提到節目上週開紅盤1.32，很感謝觀眾喜愛，如今增加更多新元素，還邀來「人氣夫妻檔」，承諾未來有更多不一樣組合來挑戰，一定會滿足觀眾的胃口。

(中時新聞網)