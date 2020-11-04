美國大選開票到現在，民主黨候選人拜登在選舉人票上以取得領先，但川普在佛州、俄亥俄以及賓州等搖擺州取得優勢，拜登也向選民喊話，強調自己會贏得大選，希望選民耐心等待。雖然美國選戰戰況仍難解難分，但有香港媒體即時分析指出，拜登應能固守賓州、威斯康辛和密西根3大「藍色長城」。

據CNN報導，長久以來，拜登陣營始終堅信，密西根州，威斯康辛州和賓州的「藍色長城」（blue wall）是他們致勝的關鍵，但截至台灣時間下午5點左右，賓州已經開出74%選票，川普得票率為55.7%，拜登為42.9%；威斯康辛州開出83%選票，川普得票率為50.9%，拜登為47.3%；密西根州開出73%選票，川普得票率為52.3%，拜登為46%。

不過，港媒《香港01》分析，因為開票仍在繼續，且還有郵寄選票等因素影響，美國選戰依舊勝負難料，雖然川普在數個搖擺州領先，但民主黨仍能固守賓州、威斯康辛和密西根。

而在這3大「藍色長城」當中，民主黨能守住威斯康辛和密西根州的機會比較大，因為這兩州在投票日後才會開始計算提早投票和郵寄投票的選票，這也是目前民主黨是否能夠堅守的關鍵。

(中時新聞網)