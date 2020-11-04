為迎接年度最狂購物盛典，HAPPY GO宣布，即日起推出「史上最強雙11」，整合遠傳friDay購物、SOGO istore、momo購物網、松果購物、草莓網、ZALORA、CHARLES&KEITH、金石堂網路書店八大電商祭出筆筆回饋11％、累兌點達指定門檻最高回饋11,111點二大購物優惠，更破天荒首度加碼期間限定抽萬元福袋，包含香格里拉台北遠東國際大飯店雙人「夢幻假期專案」住宿券、遠東百貨禮券，HAPPY GO點數11,111點、限量品牌潮流T恤及環保材質的紀念水瓶。

11/6～11期間，HAPPY GO App也同步推出「雙11優惠懶人包」答題任務，還有機會爽賺點數1,111點。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，每年底適逢點數兌換高峰期，以遠傳friDay購物來看，10月累點總數月成長104％，每人每次平均消費金額皆成長近二成，顯示目前雖正值實體百貨週年慶，但今年因疫情關係網購電商成長力道強勁。HAPPY GO瞄準此次雙11戰火整合眾多電商品牌資源，不僅回饋門檻降低，只需累計點數達30點即有機會獲得萬點點數，也因應國旅正夯，祭出集團飯店住宿券與百貨禮券助攻。

今年疫情影響帶動電商加速成長，GO SURVEY市場研究顧問的網購市調數據顯示，除既往的年輕世代以外，二大新消費主力「退休族群」與「幼兒爸媽」的網購消費力不容小覷。

針對雙11購物節，遠傳friDay購物大手筆推出11月限定卡友兌兌樂，卡友可用51點換80元購物金、111點換150元購物金及1,111點換1,111元，另有滿額抽iPhone 12與全站1折起的購物優惠；momo購物網祭出與11有關的兌點優惠，不限金額兌點即抽11點，首次兌點加抽111點，累計兌點達千點最高抽11,111點，另加碼即日起至11/6，凡將欲購買品項加入購物車，即享訂單免費、1元加購名牌包和抽宏佳騰電動車等好康。

松果購物即日起至11/22，凡消費兌點達400點還能抽「全額奉還」，總計將抽出10名幸運兒，每人最高可獲得1,111點回饋，血拚帳單全由HAPPY GO買單。

HAPPY GO App也於雙11期間提供卡友一頁式的雙11聰明消費累兌點攻略，讓卡友鎖定購物喜好與推薦必買商品，利用點數聰明消費。

(工商 )