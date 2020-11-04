（皇普建設董事長蘇永平今（4）日表示，新團隊入主後不到三年，即將有新案完工交屋，目前業績已排到2025年。圖／蔡惠芳攝）

皇普建設（2528）連虧四年半之後，新入主的團隊充份展現「戰鬥團隊」的拼勁，終於在入主不到三年之際，即將有新案「皇普鉑苑」在年底前完工交屋；法人預期，單季可望獲利，但全年要力拼虧轉盈，將落在明年。皇普董事長蘇永平今天表示，皇普業績已排到2025年，業績年年高無虞。

皇普董事長蘇永平表示，皇普今年楊梅台南案將完工交屋，「要拼出新團隊接手經營權兩年多就開始賺錢的不可能任務！」

皇普由於多年來沒有新案完工入帳，寶佳機構「少東」林家宏和皇普董座蘇永平等團隊，正式接手經營權，才不到三年，資金全部投入購地及營建工程，因此已經連續虧損四年，尚未獲利。

展望第四季，皇普終於有契機，單季有機會逆轉勝，楊梅15億元、100％完銷的「皇普鉑苑」將交屋。

蘇永平表示，由於工料雙漲，未來皇普推案將改採先建後售。

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