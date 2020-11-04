元勝股票自11／5起預收款券 17:102020/11/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心4日表示，元勝（4419）自11月5日起預收款券並每六十分鐘撮合一次。 元勝股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月5日起10個營業日（到11月18日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每六十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #元勝 #櫃買中心 #營業日 #預收款券 #分鐘撮合一次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》旺季加溫營運 慧洋-KY 10月稅前EPS0.07元、連賺3月 15:572020/11/04 財經 16檔集團股作帳行情 起跑 04:102020/11/04 證券．權證 搶年終旅宿度假商機 誠品行旅住房就送千元購物金 16:212020/11/04 旅遊 雙11入手吸塵器超有感 掃地機器人免萬元 04:102020/11/04 時尚消費 《店頭市場》和進今起預收款券 10分鐘撮合一次 08:352020/11/04 財經 5G＋ETF 掌握投資新主流 04:102020/11/04 投資理財 投資人看好民主黨勝選 新興市場貨幣升值 14:092020/11/04 財經 縣府當紅娘 單身聯誼遊峨眉湖5日起報名 13:282020/11/04 寶島 北投泡湯暖心1日遊 麗禧湯屋＋麻油雞麵線2999元起 10:212020/11/04 旅遊 六福搶雙11商機 旅展商品續賣再加碼晚鳥優惠 12:422020/11/04 生活 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 大選生變？川普要求停止計票 美股期貨暴跌近400點 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。