台中市東勢-豐原生活圈快速道路，在前市長林佳龍上任後宣布停工、波折不斷，不但衍生廠商求償，路線變更等爭議，還遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，導致整個環評必須從頭開始；台中市議員張瀞分在市議會都發建設水利業務質詢中持續關切東豐快復工進度。

張瀞分說，前市長林佳龍團隊政治掛帥，ㄧ連串的錯誤決策導致這條路蓋了一半就停頓不前，變成【斷橋】奇觀，如果沒有前朝的拖延，早就完工了，市長盧秀燕上任後也忙著收拾善後。東豐快速道路不只是為了建構山城地區快速又安全的道路，也可以帶動地方發展，因此民眾都非常關心這條道路到底什麼時候能復工、完工。

建設局長陳大田說，針對東豐快復工案，市長盧秀燕上任後積極檢討，建設局配合重新辦理第二階段環境影響評估相關作業，並於108年4月由環保局召開環評大會，經委員審查後同意進入二階環評程序，環境影響範疇界定項目已在今年7月完成4季調查評估，9月28日已將環評報告書提送審查，市府團隊將努力爭取委員認可及民眾支持，期許儘速通過環評，並同步辦理用地取得、工程設計及施工前置作業等，目標於111年恢復施工、115年完工。

市議員張瀞分也關切豐原火車站周邊公辦都更的推動進度，張瀞分說，行政院早在十年前核定[愛台十二建設都市更新推動計畫]，就選定豐原火車站後站周邊更新地區為優先推動項目之一，這個公辦都更案過去曾參加營建署公辦都更招商說明會，但都沒有人來投標，市府辦理第二次公告招商，也宣告流標，市府應該好好檢討問題到底出在哪裡。

都發局長黃文彬說，這項都更案市府有規劃青年住宅及公共空間，市府原本有找了十多家潛在廠商參與說明會，但第三次招標還是流標，原因可能是廠商不滿意投資報酬率及興建期程壓力太大，我們會進一步檢討，調整招商細節。

市議員張瀞分則說，她支持興建社會住宅解決年輕人住的問題，但社宅的地點及租金必須審慎考量，如果在黃金地段蓋社會住宅，成本高、租金也跟著高，青年勞工不一定能負擔。張瀞分也關切豐原安康段社會住宅二期興建進度，都發局長黃文彬說，豐原安康社宅二期目前正加緊施工中，預計在112年完工。

(中時 )