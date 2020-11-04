含萊克多巴胺的美豬明年叩關，各界仍有諸多疑慮與不安，農委會主委陳吉仲今在「有機農業研究中心」動土典禮，面對媒體詢問「是否會食用美豬」，他強調，豬肉在安全容許量下都是安全的，校園營養午餐明年開始全面使用在地食材，並鼓勵民眾多食用國產豬。

陳吉仲今在典禮上介紹「有機農業研究中心」未來發展，提到有機農民十分辛苦，「有機農業促進法」去年5月31日實施，所有種植有機作物的公有地租金打6折，有機生產每公頃有3萬元生產給付，以及補助有機資材，有機驗證費用9成由農委會吸收，降低農民生產農產品的成本。

陳吉仲大談有機作物，不過媒體追問有關美豬進口疑慮等問題，「會不會吃進口美豬」？陳吉仲尷尬回應，農委會在支持國內農產及畜牧業前提下，鼓勵民眾多食用國產豬，雖然在安全容許量規範下，所有的豬肉都是安全的。

「校園營養午餐明年開始全面使用在地食材」，陳強調，農民從事有機耕種、畜養豬隻耗費許多心力，需要消費者多多支持在地農產品，透過需求創造供給，讓花東農民可直接供應學校。

(中時 )