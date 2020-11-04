台南市仁德區一對情侶1日陳屍租住處，經檢警剖驗後，發現女死者脖子有明顯勒痕及深層出血，不排除遭男友勒斃後再「被輕生」。檢方指出，目前還無法斷定死亡的時間點及原因，加上男子當天上午也曾跳海後又自行上岸，此案疑點頗多，已採集2人的血液、胃容物與器官檢體化驗。

檢方表示，這對情侶均年約20多歲，雙方都有工作，並已交往一段時間，陳屍現場也沒有發現遺書。據查，男方曾於1日清晨7點多，前往安南區、安平區交界處的四草大橋跳海，後來消防人員發現橋下沙灘有上岸足跡，顯示男子跳海後自行上岸。

經警方擴大調閱現場周邊的路口監視器畫面，發現男子曾到附近賣場購買木炭。但上述兩個時間點，都沒有發現女方的蹤影，令人感到懷疑。

女方家屬也對女方死因百思不解，要求檢警協助查明死因及相關原因。

檢方表示，法醫已採集雙方體內的血液檢體，將進一步檢驗一氧化碳的濃度及有否毒、藥物反應，據此判斷女方死亡的時間，以及是否「被輕生」。

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