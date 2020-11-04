由交通部觀光局大鵬灣國家風景管理處和台灣鐵人公司共同主辦，鐵人三項界年度封關之戰「2020 富邦金控 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」將於12月5、6日假屏東東港大鵬灣盛大舉辦。本次活動特別將終點設於新落成的「濱灣之心」，其蛋形外觀在陽光照射下閃閃發光，故有「大鵬灣的海上寶石」之稱。本賽事舉辦已經進入第七個年頭，優良的賽事口碑和大鵬灣怡人的風景，吸引了將近1,600多名選手報名參加。LAVA大鵬灣站也是全台唯一封閉國道三號 (南州—大鵬灣) 的鐵人賽事，在屏東縣政府、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處，和各協力單位的全力支持之下，相信將帶給選手和參與民眾一場精彩可期的賽事。

屏東縣政府及交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處積極提倡運動活動與與觀光休閒結合，藉此帶動在地旅遊經濟效益，本屆「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」也讓選手每年藉由參與賽事的機會，攜家帶眷來到屏東東港輕旅行，除了賽事活動規劃在地特色市集，邀請相關店家擺攤之外，現場還提供在地美食，讓每位參加的活動的朋友都能收穫滿滿，好吃又好玩。東港、小琉球及屏東周邊的旅遊景點也能一起規劃進來，達到有機觀光、有機運動的最大效益。

本屆賽事共有將近1,600多名鐵人好手參賽，除了鐵人三項標準距離51.5公里組 (游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里) 的賽事之外，還有53公里的鐵人二項組 (路跑3公里、自行車40公里、路跑10公里)，以及50.3公里組(游泳300公尺、自行車40公里、跑步10公里)，鼓勵大家勇敢挑戰自己，讓更多民眾能一同參與鐵人三項這項運動。除了大鐵人的賽事，本屆還有設置LAVAKIDS小鐵人賽事，小鐵人活動後特別結合在地業者安排獨木舟以及紅樹林溼地生態體驗，並同時欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀，讓所有來參與鐵人三項賽的朋友們有更多元化的體驗感受。

本屆賽事將有23國約1,600名鐵人好手參賽，今年邀請了許多實力堅強的選手，「3屆全運會鐵人三項冠軍」張團畯、「2020 KOM 台灣自行車登山王挑戰女子冠軍」郭家齊、「首位進軍東京奧運測試賽鐵人國手」張綺文等等，三位選手皆是國內鐵人三項運動的一時之選，也將會在本次賽事中一決雌雄。除了台灣選手之外，大會也邀請了熱愛台灣的日籍在台選手「日本人歐吉桑」下坂泰生，透過不同國籍選手的參賽體驗，發揮以運動推廣國際觀光的最大效益。

本賽事延續去年再度設立「自行車賽道破紀錄獎」，只要51.5KM標鐵組能在2小時30分內完賽，並打破2019年LAVA大鵬灣站由謝育宏寫下的自行車賽道紀錄55 分29 秒，大會就送出Profile Design 高級碳纖輪組乙組！( 若有兩位以上破紀錄，取最速者送出乙台 )，鼓勵參賽選手們勇於超越自我、挑戰極限！紀錄保持人謝育宏今年也將再次參戰，除了力保自己的賽道記錄之外，也將與「全運會三冠王」張團畯力拼再創紀錄，屆時賽況精采可期！而接力組部分特別增設了「賽道最速獎」，希望鼓勵「游泳」、「自行車」、「跑步」各單項傑出的運動選手，有一天也能朝著獨立完成鐵人三項賽事邁進！

在賽前記者會上，「全運會三冠王」張團畯笑說要力拼「自行車賽道破紀錄獎」，打破謝育宏紀錄把高級碳纖輪組帶回家。鐵人國手張綺文最期待游在大鵬灣潟湖中，給自己訂下20分鐘內完成游泳賽段的目標，「2020 KOM 台灣自行車登山王挑戰女子冠軍」郭家齊則說很期待全封國道的自行車賽道，要好好享受極速狂飆的快感。

(中時 )