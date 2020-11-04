109全國大專校院運動會因為新冠肺炎疫情從5月延到10月31日開幕，5天賽程在今天劃下句點，國立體大在競技體操、田徑等項目單日補進9金7銀7銅，5天下來累積65金40銀48銅，是金牌數最多的學校，台灣體大則是53金57銀50銅、累計160面獎牌，台北市大則有56金53銀41銅、台灣師大27金39銀49銅，最高學府台灣大學則有35金18銀29銅。

本屆全大運由高雄大學主辦，18個競賽種類分佈在12個行政區進行，拳擊遠在接近台南的路竹高中活動中心，有選手、教練就選擇住在台南方便移動。

今天羽球項目在高雄師大綜合體育館進行團體決賽，由「羽球王子」王子維領軍的台北市大，以總比分3比2氣走國立體大，也打碎國體的2連霸美夢。北市大去年挑戰男團3連霸失利，就是敗在國體手下，今年因為新冠肺炎疫情國際賽取消，王子維和雙打好手王齊麟、李洋為母校助陣，雖然場地方向較亂，淺色牆壁也有吃球的麻煩，還是順利為北市大討回失去的金牌。

紀錄方面，舉重場上以往參加女子59公斤級的「舉重女神」郭婞淳，代表輔仁大學在公開女子組跨級挑戰71公斤級戰場，於抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤三破全國紀錄，個人締造橫跨59公斤級、64公斤級跟71公斤級三個量級9項全國紀錄，未來或許很難有人可以突破她的成就。

游泳池畔則是1項刷新全國紀錄、12項20人次創下大會新猷，台灣師大男子選手吳浚鋒在公開男子組50公尺蛙式，以27秒94個人新高改寫自己保持的全國紀錄，台灣大學則以20金9銀3銅成為本項目最大贏家。

(中時 )