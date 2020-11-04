國民黨財務吃緊，連帶使地方黨部業務推展受影響，竹東鎮黨部為維持正常運作，邀集立委林思銘和縣議員等10人集資成立聯合服務中心，4日熱鬧舉辦揭牌典禮，希望透過各級民代的服務，穩固竹東「藍大於綠」的盤勢。

該中心設在東林路100號，就在鎮公所旁，由縣長楊文科、縣黨部主委陳見賢、 竹東鎮黨部主委羅吉祥 、立委林思銘、鎮長張順朋 、縣議員郭遠彰、黃豪杰、彭余美玲、上官秋燕、張益生等10人集資付3年租金，同時做為「中國國民黨新竹縣竹東鎮黨部」暨「竹東鎮民眾服務社」。

羅吉祥說，竹東藍軍得票率以往都有7成，這幾年的選舉已降6成5甚至6成，經與地方藍營入士商議後，決定集資成立聯合服務中心，加強為鄉親服務，爭取更多人認同國民黨，並將號召年輕人踴躍加入國民黨，才能穩固藍營在竹東的盤勢。

陳見賢指出，該中心將成竹東藍營人士的家，從立委、縣議員、鎮長、鎮民代表到里長都可以透過該中心，依權責為民眾解決問題，只要團結一條心，大家做好份內的事，一定可以讓更多鄉親認同及支持國民黨。

在國民黨沒有黨產後，竹東鎮藍營民代以集資成立聯合服務中心方式，維持地方黨部的運作，縣黨部計畫在各鄉鎮市陸續成立。

(中時 )