農業局歡迎民眾到龜吼市集採買海鮮，回家料理過好冬。（新北市是農業局提供／許哲瑗新北傳真）

龜吼漁港也提供代客料理、熱炒現吃、碳烤海鮮及乾貨等。（新北市是農業局提供／許哲瑗新北傳真）

7日就是立冬，新北市農業局將在萬里龜吼漁夫市集舉辦「戳戳樂」特賣會，民眾消費滿500元即可抽市值2000元的萬里蟹禮盒，以及各式新鮮海產等150項好禮；農業局長李玟介紹，天氣愈冷萬里蟹愈肥美，尤其「麻油萬里蟹火鍋」更是沿海漁民暖身好選擇，歡迎民眾到龜吼市集採買海鮮，回家料理過好冬。

李玟指出，龜吼市集緊鄰北海岸維納斯海岸線，主打在地漁船捕撈的生鮮漁獲，除了販賣自家漁船捕獲的生鮮漁獲，也提供代客料理、熱炒現吃、碳烤海鮮及乾貨等，讓遊客吃喝採買一次滿足，不僅是萬里蟹知名採買景點，近年也成為民眾來北海岸必訪之地。

李玟指出，為了推廣萬里蟹，11月7日將舉辦「戳戳樂」促銷活動，民眾於活動當天至市集任何一攤位，單筆消費滿500元以上，即可參與抽獎，獎項包含市值2000元的萬里蟹禮盒，以及小卷禮盒、海菜禮盒等150項好禮，豐富多元。

「來道麻油或是藥膳萬里蟹料理，暖身又暖心！」李玟介紹，天氣愈冷萬里蟹愈肥美，沿海地區漁民為了暖身，將捕撈回來的萬里蟹以麻油或藥膳快炒後，加水用大火烹煮，最後湯底加入白飯煮成雜炊，不但能嚐到鮮嫩飽滿的萬里蟹肉，更能細細品味鮮醇溫潤的麻油高湯，讓人一口接一口，是萬里蟹料理的好選擇。

(中時 )