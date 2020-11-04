2020台北金馬影展將於明日（11／5）至11月22日在台北盛大開幕。11月5日晚間六點在台北信義威秀影城中庭廣場舉辦的開幕紅毯儀式，也邀請《同學麥娜絲》、《腿》兩部備受矚目的開幕片，包括監製鍾孟宏、葉如芬，黃信堯、張耀升兩位導演，率領劉冠廷、鄭人碩、納豆、施名帥、桂綸鎂、楊祐寧、張少懷等劇組齊聚開幕儀式。首度與金馬合作的知名品牌樂事，也推出九州岩燒海苔及香濃起司兩種口味洋芋片的金馬聯名包裝，並於11月5日金馬影展開幕紅毯活動現場，贈送給參與活動的影迷觀眾，邀請大家一同歡慶金馬開幕！

台北金馬影展不僅包含了金馬獎、金馬國際影展、金馬創投會議以及金馬電影學院等四大主軸，近年更加入大獲業界好評的金馬電影大師課。本屆金馬國際影展邀請到來自50個國家地區、176部精彩電影參展，在18天的影展期間展開453場放映。10月24日預售開賣至今，已有超過183場秒殺和即將完售，破6萬5千售出的票券張數，盛況空前！

本屆金馬影展開幕片《腿》。（金馬執委會提供）

邁入第57屆的金馬獎，今年總計有465部影片報名角逐，最終有40部入圍作品得以問鼎23項金馬獎，備受矚目的得獎名單將於11月21日金馬獎頒獎典禮揭曉。金馬創投會議今年有超過200件報名，最終選出27件電影企劃，首次展開的劇集（Series）企劃項目則吸引上百件企劃報名，最終有13件脫穎而出，總計共40件的企劃案，目前預約會談場次也已突破940場。金馬電影學院已於10月24日開學，學員為期近一個月的短片拍攝成果，也將於11月18日在台北信義威秀影城免費放映。金馬電影大師課將也於11月11日至20日展開。

在充滿變動與挑戰的2020年，金馬影展仍舊持續奔騰、活力無窮。請和我們一起見證電影的魅力，在前往明天的路上，相互激勵。台北金馬影展活動期間將有8萬多名觀眾、上千位影人、數百位媒體，一同共襄盛舉，齊聚這場電影嘉年華會。

(中時 )