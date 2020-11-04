華語電影年度最大盛事─金馬獎頒獎典禮，將於11月21日隆重舉行，台灣大哥大2020、2021兩年都是金馬獎的獨家贊助電信商，旗下myVideo除了是金馬獎唯一官方指定線上直播平台，更是首家在金馬創投會議提供現金獎項的本土OTT影音平台業者，以實際行動支持本土文化創意產業。為了讓更多影迷觀賞精彩的金馬影片， myVideo推出一系列活動，包括網羅歷年入圍得獎作品舉辦「金馬線上影展」，同時攜手國光客運於指定路線打造「金馬專車」，消費者乘車就可以免費看電影，更能與喜歡的金馬電影台詞拍照打卡，度過精彩的金馬電影月。

從今年4月開始myVideo與金馬奇幻影展聯手推出《金馬奇幻線上影展》，11月再度攜手金馬執委會推出《金馬線上影展》，讓影迷隨時都能透過手機、電腦及大電視觀看榮獲最佳新導演《返校》、最佳新人獎《下半場》、最佳改編劇本《大佛普拉斯》、最佳音效獎《灼人秘密》等精彩的金馬獎作品及歷年金馬影展放映精選。

此外，myVideo也與國光客運合作，乘客搭乘行駛台北往返金山、台北往返台中路線，並且外觀有金馬獎圖像的專車，只要掃描座椅頭巾上QR-code，就能獲得myVideo 14天豪華月租免費看序號，讓乘客在通勤時利用手機平板欣賞金馬好片，沒看完的部分，下車回家後還能以大電視繼續觀看。此外，myVideo也在金馬專車的車窗上，打造《血觀音》、《大象席地而坐》等歷年金馬獎年入圍或得獎作品專屬金句框，乘車就能免費合影，完成指定任務還有機會獲得限量國光客運灰狗巴士瓶裝水。

邁入第14年的「金馬創投會議」，在台灣和國際影壇有不少斬獲，近期票房破千萬的《刻在你心底的名字》、《無聲》、台灣大哥大共同投資出品的《怪胎》都是著名案例。由於近年來台灣原創劇集發展有成，myVideo除了推出一系列金馬活動，也用行動支持優秀華語原創作品，像myVideo今年共同出品的《七十六号恐怖書店之恐懼罐頭》、《做工的人》、《誰是被害者》、《違反校規的跳投》、《追兇500天》等都深獲好評，今年「金馬創投會議」也為影集類型的作品首度開設「Series」(影集)單元，myVideo獨家提供「myVideo 影集創意獎」，創本土OTT影音平台之先河，提供50萬獎金，為今年此單元最高現金獎項，協助孵育青年創作者，推動華語影音的正向發展。

金馬獎頒獎典禮當天下午17:30起，myVideo將提供高畫質獨家直播，透過手機、電腦，電視皆能免費觀看， 11月底前申辦「myVideo金馬年卡」指定方案，就能以48折的限時優惠將歷年金馬入圍得獎影片看到飽，還有萬部戲劇、動漫、幼兒影片等多樣化選擇，首月再加碼贈100元看片金，讓影迷不用出門，隨時隨地盡享精彩影音娛樂。

(科技)