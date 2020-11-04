嘉義市國際管樂節外國團隊向來是眾所期待及矚目的重點節目，但今年國外新冠肺炎疫情緊繃，沒有外國團隊來台，市府文化局長盧怡君表示，增加邀請國內團隊表演，並首次安排嘻哈樂團、管樂劇場等節目。

嘉義市長黃敏惠4日到市議會定期大會做施政報告，議員張秀華關心市府12月舉辦國際管樂節、跨年晚會，如何超前部署以因應新冠肺炎疫情？

國外樂團往年參加嘉義市國際管樂節表演，備受好評。（嘉義市政府提供）

盧怡君說，今年管樂節是第29屆，由於疫情影響，今年國外團隊都無法來台，原本2000萬元預算仍照常執行，轉為邀請更多國內各類型表演團體來演出，以往只有管樂表演，今年跨界演出，有嘻哈、舞蹈、戲劇，期待此次管樂節是嘉年華會。

盧怡君說，除了年年都有的踩街、體育場定點表演，今年新增草地音樂會、管樂劇場，管樂節有突破創新，預計本月中旬公布所有演出團隊，此外，請俄羅斯等外國團隊以視訊為今年國際管樂節宣傳。

文化局表示，今年共有52支踩街隊伍，室內音樂會有國防部示範樂隊，在嘉義製材所舉辦森活音樂會，草地音樂會在文化公園舉行，新邀請國內樂團有他拉喇叭團、老王樂隊、薩克斯風獨奏家徐紹嘉、生炒鴨肉羹樂團、嘉義綸哥樂團、補給艦人聲合唱團、行樂人樂團等。

(中時 )