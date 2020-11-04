南崁里長邱顯助因政府經費不足原因，沒辦法繼續改造其他老街巷，盼未來仍有機會能讓南崁充滿不同的樣貌。（姜霏攝）

為了改造簡陋的街巷，許多巷弄都會繪製壁畫，將原本樸素、殘舊的老街轉型成網紅打卡景點，桃園蘆竹區南上路附近的南崁後街，原本只是一般住宅區，鮮少人會經過、注意，經由南崁里長邱顯助的創意，將日本時代的南崁鬧區在此呈現。

邱顯助提到，起初設計畫作時，並不想要像一般的壁畫一樣，盡是繪製花花草草等風景，他想要重現在地文化，保留老南崁的歷史，同時也讓後人知道早期南崁的樣貌，因此他特地到蘆竹區公所翻閱蘆竹鄉誌，將日本時代的店家、公務機關等資訊整理好，再請專業畫家來繪製而成。

該項工程總共分了三期才完工，邱顯助說，作家們在創作前有先將牆壁全面清理，完成畫作時也有再添上一層保護膜，就算壁畫從2016年至今已有4年的歷史，但色彩仍是相當飽和，且完全沒有剝落的痕跡，壁畫完工後變成了網紅們紛紛打卡、拍照的地標，就連桃園市長鄭文燦都曾聞風而至，逛受當地居民好評。

邱顯助坦言，為了傳承南崁在地文化耗費許多心力，不少民意代表、市府人員都鼓勵他繼續創作歷史壁畫，而他前陣子也有規畫其他地點，只可惜市府相關局處並沒有多餘的經費，也讓他的計畫就此打斷，期盼未來仍有機會能改造南崁簡陋巷弄，讓更多人看見南崁的美。

蘆竹分局錢政順身為在地南崁人，對於南崁的各個角落都已瞭落指掌，身為在地人的他非常讚賞歷史壁畫之美，而該壁畫已成為南崁知名地標，許多民眾也都特地到此拍照，南崁目前也逐步提升文藝氣氛，讓壁畫美化殘破的牆壁、巷弄正是個好方法之一。

(中時 )