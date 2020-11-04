美國總統選情激烈，總統蔡英文今日於民進黨中常會中表示，無論美國是哪一黨執政，台灣都有責任全力和美國政府深化合作。蔡英文也強調，美國兩黨國會席次或許會有一些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。

蔡英文表示，長期以來，民進黨跟美國兩黨都有交往，民進黨2016年剛執政時，美國是民主黨執政，後來變成共和黨。先前民進黨在野時，也和民主黨政府以及共和黨都有充分的溝通管道。無論執政還是在野，民進黨都和美國兩個主要政黨有交往經驗。不僅和行政部門來往，也和國會、智庫有密切往來。

她認為，做為民主國家很清楚民主的真諦，也尊重美國人民最後的選擇。當然，也會全力爭取美國主流民意的支持。現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，政府會持續深化這樣的支持趨勢。

蔡英文指出，做為執政黨，無論美國是哪一黨執政，民進黨都有責任全力和美國政府深化合作。此外，為了繼續爭取美國主流民意支持，在國會外交、智庫外交部分，都會不分黨派，持續努力。

過去一段時間，美國國會通過諸多友台法案，例如「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」等等，甚至於前陣子參議院跨黨派、過半議員致函美國貿易代表署，希望促成台美BTA。這些台美關係的進展，都需要跨黨派的支持，這也顯示了支持台灣，是美國的主流民意。

她舉例，今早美國再次釋出對台軍售訊息，這是2017年以來第十次軍售。軍售需要經過美國參眾兩院批准，這說明了台灣強化自我防衛能力的決心，受到美國兩黨的支持。這也證明台灣作為印太地區戰略前緣、民主前線的關鍵地位，不會因為選舉結果而發生改變。

除了和執政的共和黨來往，民進黨也爭取跨黨派的支持，民主黨也透過各種管道，表達對台灣的支持。這種種現象，都顯示支持台灣，是美國主流民意的趨勢。

蔡英文認為，這一次美國選舉，兩黨國會席次或許會有一些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。未來，我們會持續爭取更多支持，在安全事務、經貿事務和共享的民主人權價值議題上，有更多合作的機會，讓台美關係繼續深化。

有關美豬美牛議題，朝野有責任共同面對。八月底政府做出決定後，美國各界踴躍表示支持，供應鏈重整的討論、台美經濟對話也陸續開展。雖然台美BTA的簽署還有待努力，但民進黨確實正朝著這個方向在前進，我們會持續努力，累積更多的動能。

蔡英文重申，台灣防疫的成績不錯，也讓第三季經濟成長有不錯的成績單。她也要呼籲朝野政黨，大家都執政過，現在的問題，大家過去也都經歷過。如果國家的方向正確，也已經拿出具體成果，大家應該要就議題的實質內容，來溝通協商，只要理性討論，任何分歧都可以找到解決之道。只有攜手合作，才能為國家謀求最大利益。

(工商 )