為搶攻歲末旅宿商機並衝刺住房率，台北喜來登大飯店祭出「美食牌」攻堅。鑑於《米其林指南》是所有美食愛好者朝聖的指標，台北喜來登大飯店宣布，集結館內三間米其林餐廳，即日起至12月23日推出「星旅米其林」住宿專案，每晚含稅8,499元，豪華升級入住首席客房並享受雙人米其林套餐，房客午間或晚間時段星客可選擇新納入三度獲選為米其林餐盤推薦的「辰園」粵式餐廳、二星殊榮的川揚料理「請客樓」或頂級牛排「安東廳」。

台北喜來登大飯店為寒舍集團旗下量體最大的五星級飯店，並在市場建立「美食飯店」形象地位，館內除有米其林摘星與餐盤推薦餐廳外，飯店在《台北米其林指南》中更得得到「四間黑房子」評等。此次推出「星旅米其林」住宿專案以買「星級住宿」送「星級美饌」的訴求以廣招徠，讓動輒上千元的米其林饗宴不再遙不可及，「追星吃貨」可以大獲滿足體驗米其林美食的魅力。

台北喜來登大飯店表示，主廚們為賓客接力出演打造超凡星饌之夜，道道紅色聖經推薦菜餚令人難忘，星選雙人套餐可選擇由「請客樓」林菊偉行政主廚精心為食客打造的精緻華宴：秋冬溫補的養生黑蒜九孔鮑、香酥油封櫻桃鴨、泡椒酸筍龍膽魚等奢華珍味。喜愛粵菜的可選擇擁有深厚底蘊的「辰園」港籍主廚鍾安富與燒臘主廚楊華廣雙廚合作的頂級菜式：廣式片皮鴨、金湯野米刺參、上湯焗龍蝦等道地粵饌，或可選擇將乾式靜電熟成手法發揮至極致的「安東廳」張守義主廚帶來的：爐烤美國21天乾式靜電熟成肋眼、海虎蝦越光米燉飯、芝加哥風味洋蔥湯等。

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