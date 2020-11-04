新光三越近30年來自詡為「世界感性百貨」，積極贊助台灣本土藝文活動，此番邀來「優人神鼓」首次進駐百貨演出，將火災滿周年的感恩作品《祭天》，精煉成1小時版本的《乘光而行》，本月6日至8日於台北信義新天地A11 4樓信義運動場連續演出3場。

優人神鼓首次進駐百貨演出，將火災滿周年的感恩作品《祭天》，精煉成1小時版本的《乘光而行》。（新光三越提供）

去年8月優人神鼓木柵老泉山上劇場慘遭祝融，新光三越應文化部號召，快速支持重建，有鑑於肺炎疫情衝擊全球，讓更多人反思與大自然的關係，新光三越特邀請優人神鼓演出《乘光而行》，全長約1小時，包含大驟雨、千江映月、涉空、乘光而行、大神鼓、祭天。新光三越會員在台北信義新天地APP扣100點可入場欣賞，每場240人，目前已額滿，可見受歡迎程度。

今（4日）早優人神鼓以「雲腳」的方式，從木柵老泉山上劇場一路走到新光三越台北信義新天地A11，優人神鼓創辦人劉若瑀為感謝新光三越援助，特將去年災後焚而不燬的老香楠樹奇蹟生長的小樹苗致贈新光三越，象徵與新光三越「乘光而行」。

這次，A11的台灣本土設計師品牌UUIN，還為優人神鼓創辦人劉若瑀、音樂總監黃誌群設計演出服裝，UUIN拆解、重組舊衣，再與庫存邊角布料，重新拼製成服裝的面料，傳達「永續時尚」和「upcycle（升級再造）」，與世界同步的概念。

優人神鼓音樂總監黃誌群（左起）、創辦人暨藝術總監劉若瑀，與新光三越販促部協理孫紹堃、內容中心總監陳心問一起為災後重生的「香楠苗」澆水。（新光三越提供）

除演出外，目前上APP精選優惠扣50點也可報名索取6日至8日的神聖律動和擊鼓體驗；17日至22日A11 6F信義劇場也會邀優人神鼓會參與展覽，讓消費者透過科技互動，體驗優人神鼓在老泉山上的生活文化。

災後奇蹟式重生的「香楠苗」帶來生生不息的美好意象。（新光三越提供）

優人神鼓今從木柵老泉山的山上劇場，一路以雲腳的方式走到新光三越台北信義新天地A11。（新光三越提供）

(中時 )