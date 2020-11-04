桃園市 ▲「邊境之域 II－ 2020 蔡芷芬個展」展覽期間為11月4日至11月17日，並於11月6日下午2點舉辦開幕活動及藝術家導覽，展覽為免費參觀。（桃園市文化局提供／姜霏桃園傳真）

蔡芷芬個展「邊境之域II」將在4日展出，她長期創作關注自然環境與氣候變遷的探討，該展覽主題以台灣山區地景型態在自然與人為的雙重作用力之下，呈現出因氣候急劇變遷而加快變動的地貌結構。

蔡芷芬以多元觀點介入當代自然環境與人為擾動的變遷關係，試圖量測全球化過程中重新編碼的後自然現象。透過多年來實地踏查，將台灣都會區近郊山區地景型態的變異，做一長時間、全面性的觀察；以資料收集、田野踏查、文件紀錄等方式，陸續完成整個創作計畫。

蔡芷芬目前在師大美術系授課，從事藝術創作長達多年的時間，她提到，本次展覽的作品困難處在於要到各山區探索，因對於路況並不熟悉，時常會碰到崎嶇道路，雖然有時顯得辛苦但也是創作有趣的一部分，蔡芷芬現已北台灣的山區為主，未來將擴展至中南部的山區，記錄更多台灣山區不同的面貌。

蔡芷芬擅長從藝術創作的觀點探索當代自然景觀與人工環境的對抗與融合，本次展出的56件數位影像作品，以數位影像的方式轉譯經由社會、政治、文化重構裂解的當代自然情境，並以此反思變動中的人類處境，聚焦於自然生態與人為建構的交互作用，以深入地觀察與紀錄，回應生活環境中快速變動的氣候與地形樣貌。

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