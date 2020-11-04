駕駛人要注意！屏東監理站統計，今年截至9月止，已有2萬3783件任意跨越雙白實線變換車道的違規舉發案件，屏東監理站長洪美芳呼籲駕駛人，駕駛車輛行駛於道路，應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，以免受罰。

屏東監理站指出， 按道路交通標誌標線號誌設置規則第149條第1項第1款規定，雙白實線於路段中，用以分隔同向車道，並禁止雙邊變換車道；但路上常見駕駛人於繪設雙白實線路段，任意跨越雙白實線變換車道行駛，或跨越雙白實線超越前車、任意跨越兩車道行駛等。

洪美芳坦言，此類不遵守道路交通標線指示行駛的違規行為屢見不鮮，不僅影響行車安全，同時也是最常為民眾以行車紀錄器拍下違規畫面而向警方檢舉的違規態樣。

根據屏東監理站統計，轄管此類違規案件舉發件數，2019年共計2萬6432件、今年1月至9月也累計2萬3783件，違規行為如經查證屬實，會依法舉發處罰600元以上、900元以下罰鍰。

(中時 )