金融科技獨角獸螞蟻集團上市卡關，不過，觀察9月來，已有英國電商龍頭The Hut Group、中國平安集團旗下陸金所先後掛牌，未來預計還有京東數碼、瑞典線上付款Klarna等公司IPO，無礙本波上市潮。法人看好，未來1~2年投資熱度逐步加溫，建議逢回分批布局金融科技相關基金，卡位金融產業變革大商機。

據金融產業研究平台CFTE統計，全球市值前10大金融公司中，有一半都來自金融科技領域，包括：VISA、mastercard、Pay Pal、螞蟻集團、騰訊金融科技，擠下傳統金融業中的匯豐、中國銀行、花旗、中國農行、巴西伊塔烏聯合銀行，發展潛力可見一斑。

螞蟻集團原訂本周四在上海、香港兩市同步掛牌，卻驚傳計畫生變。第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭認為，上交所公告並非否決或取消批文，只是暫緩上市申請，也就是「留校查看」狀態，然而對全球金融科技需求、發展趨勢，幾乎沒有影響。

若撇開螞蟻集團上市個案，今年9月以來，全球已有兩家知名金融科技公司成功上市掛牌，一家是英國最大電商平台The Hut Group，上市首日即吸金12億美元，成為歐洲科技新亮點；一家是以P2P借貸服務起家的陸金所，短短22天就完成美國上市壯舉，成為美股最大金融科技上市案。

市場預期，未來還有中國京東數碼、瑞典線上付款Klarna、英國匯款服務平台TransferWise，及網路資安公司Darktrace等，都正在積極籌備上市活動，顯示金融科技新一波上市潮已經啟動。

唐祖蔭看好，至少在未來1~2年，金融科技將吸引越來越多投資人青睞，帶動一波投資熱潮。因此，不妨趁著短期市場震盪之際，逢回分批布局金融科技相關基金，卡位金融產業變革大商機。

(時報資訊)