電信業搶攻雙11商機，各家電信業祭出一波波優惠，針對資費、周邊配備以及加值內容等，遠傳(4904)更趁勢宣布，網路門市將於11月6日晚上9:00起，開放iPhone 12 mini/Pro Max限量預購。

台灣大(3045)針對「雙11」強檔活動也是一波接一波，繼與momo購物網合作推「到店取貨」抽智慧音箱Google Nest Audio之後，由網路門市和myfone購物繼續接棒，祭出第二波超殺優惠。針對追求極致尊榮體驗的電競玩家，推出史上最狂搭售組合、總價近30萬元的限量Acer Predator Thronos air 電競座艙組，搭配5G指定專案只需用半價就能買到，myfone購物也推3C商品1折起搶購，包括iPhone SE、iRobot掃地機器人，以及AirPods Pro 無線耳機等，在指定日期、時間搶購最低只要1111元便能帶回家。

遠傳網路門市針對11月祭出全館周年慶，即日起至11月底，不論是新申辦、攜碼或是續約、不限資費方案，都可參加市場熱銷的iPhone 12抽獎；此外申辦iPhone 12/iPhone 12 Pro新機可享1000元起的配件大禮包，手機保險3個月優惠，另外，遠傳網路門市限定499單門號吃到飽方案，最高可享網內前5分鐘免費、網外30分鐘、以及每月528元通話金，11月周年慶期間，限時加碼500元超商禮券、再送500元遠傳幣，不僅如此，遠傳也宣布，網路門市將於11月6日晚上9:00起，開放iPhone 12 mini/Pro Max限量預購。

中華電(2412)則有鑑於Hami書城迄今上路11週年，經統計，截至今年9月Hami書城閱讀人數，相較去(2019)年成長1.3倍，顯示數位閱讀正夯，自即日起至11月30日止，Hami書城推出全站消費滿百元抽iPhone 12 128GB，另外，中華電也推出5G客戶獨享Hami書城業界首創的AR書櫃，提供沉浸式AR電子書的月租平台，打造創新的AR行動閱讀體驗。

至於台灣之星，在2016年起領先業界率先加入全球最大線上購物節日「雙11購物節」行列，引爆台灣電信雙11風潮、吸引同業紛紛跟進，不僅年年創下驚人銷售佳績，去年更締造平均每秒賣出2門、8萬門門號提前完售的超亮眼表現，台灣之星迎戰雙11，預計11月9日晚上19：00有荒謬大師之稱的知名節目製作人及主持人沈玉琳將會於台灣之星Facebook官方粉絲團直播準時揭曉，此外，台灣之星導入虛實融合OMO(Online-Merge-Offline)商業模式，以全通路思維打造出的「買東西購物商城」，本次也全面參戰電信雙11，不只資費值得期待，買東西購物商城同步加碼、最高直接現賺20倍購物金回饋，通通免比價、直接挑戰市場最低價。跟上5G數位匯流浪潮不可或缺的加值娛樂服務也全面參戰，台灣之星將推出「七大加值娛樂服務月月可換」服務，只要加購月付100元，即可任選七大加值娛樂服務，而且每月可換。

(時報資訊)