新北市由女性登記為企業負責人的公司行號有7萬6312家，佔全部工商營利事業登記的33.7％，展現女性不可小覷的經濟實力。新北市工商婦女聯誼會今（4）日在板樹體育館舉辦「女人有位子‧每天好日子」成果展，以象徵地位的椅子展現新北女力，理事長詹汝說，女人有屬於自已的位置，男人就會天天有好日子過！

成果展由新北市工商婦女聯誼會總會及13個分會共同主辦，現場展現由各分會會員近4個月來所親手製作的陶藝椅子，有哈囉Kitty、寶可夢、貓頭鷹等造型，更有一張鑲著新北好日子CI的椅子，由詹汝致贈到場祝賀的新北市副市長謝政達。

詹汝表示，新北市各個領域都有看見婦女的身影，女性不僅撐起半邊天，還有許多傑出的表現，號召姊妹們親手製作椅子，以椅子「代表女性位置」，共同推動性平《CEDAW》消除對婦女一切形式歧視的公約，以翻轉性別刻板印象，展現工商婦女聯誼會對於推動婦女權益及性平倡議的努力。

副市長謝政達表示，新北市營利事業負責人的男女比率，持續呈現「男消女長」的趨勢，其中由女性登記為負責人的企業，高達7萬6312家，佔33.7％強，展現女性掌握的經濟實力，也成為新北市經濟發展中不可或缺的一環。

社會局長張錦麗勉勵，市府推動性平政策，希望男性做的、女性也能做；女性做的、男性也能參與，因此新北市連續推出女性水電工、室內配線職訓專班等計畫，都獲得廣大的迴響，這次工商婦女聯合會的姊妹們，以「為自己做張椅子」，展現自己專屬的「位置」，更獲得豐碩成果，會員不僅動手做，還義賣椅子、捐給弱勢團體做公益。

新北市工商婦女聯誼會總會理事長詹汝（右2）代表捐贈給新莊恩典協會、身心障礙游泳協會及家扶基金會等3團體共15萬6000元，獲3單位回贈感謝狀。（王揚傑攝）

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