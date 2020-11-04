台東縣承辦109年全國身心障礙國民運動會，由於新冠肺炎疫情仍未紓解，3日率先在台南市開打的保齡球項目，近千位選手、隊職員、裁判及工作人員，在進入會場前，嚴格要求量測體溫、進行手部消毒、掃瞄QR CODE動作，盼將防疫工作做到滴水不漏。

109年全國身心障礙國民運動會保齡球項目比賽，自3到6日在台南市黃金及一心保齡球館開打，分為聽障、視障、肢障及特奧四個組別進行競賽，其中保齡球有17個縣市、295位選手，另外，特奧保齡球有14縣市、123位選手，合計418位選手參賽。

為有效管理進入場地所有人員，縣府特別在兩球館外實施防疫工作的相關配套措施，包括針對進出的選手、隊職員、裁判及工作人員量測體溫、進行手部消毒、掃瞄QR CODE動作，在球館內並需全程戴口罩，若有超過體溫37.5度，將要求到場館外帳篷進行觀察，各縣市參賽選手及隊職員也非常肯定台東縣的防疫作用，進來雙手消毒、量體溫，會較安心。。

台東縣政府教育處說，「所有決策都以選手安全為最主要考量」，11月27日到30日賽會期間，防疫工作的相關配套措施也相同，縣長饒慶鈴表示，目的是要精準掌握且方便後續追蹤，務必做好最嚴謹賽事防疫工作，讓今年全障運順利完成，也歡迎各縣市選手、家長及教練團來到。

(中時 )