雲林縣長張麗善授旗給109年身障運動會雲林縣代表隊選手，盼為雲林爭光。但若再無年輕選手投入身障運動，恐怕出現斷層。（雲林縣政府提供／周書聖雲林傳真）

雲林縣身障選手於全國身障運動會奪牌，皆可獲得縣府頒發獎金，但因獎金誘因低，年輕選手多不願投入身障運動，資深選手也因年紀關係退出身障運動，導致參與人數有逐年下降趨勢，109年全國身心障礙運動會雲林縣參賽者，與前年相比大幅減少32人。

107年全國身障運動會雲林縣參與人數共107人，今年減少32人，剩下75人參賽。雲林縣教育處表示，本屆賽事報名於2月初截止，因為當時疫情狀況仍緊張不明，許多參賽選手選擇放棄報名；也有許多年長選手考量身體狀況，退出比賽。

相較於六都獎金最高的台北市，金牌獎金可獲頒18萬元，雲林縣金牌則只有3萬元，足足差15萬，其他縣市之間甚至傳有互相挖角選手現象，競爭相當激烈，但雲林縣身障體育環境卻是逐年蕭條。雲林縣政府教育處表示，奪牌獎金相關規定行之有年，會再與相關單位研議。

雲林縣建國國中教練徐世寰長期負責培訓雲林縣身障選手，他直言，選手參與度確實有逐年下降趨勢，大部分的選手年齡介於40歲左右，年輕選手礙於身體、工作因素，不願意投入身障運動，獎金提高確實有助參與意願，但相關單位推廣也相當重要。

雲林縣復建青年協會指出，民間社福單位以協助身障朋友日常生活所需為主，身障朋友對於運動有興趣，協會都會盡力協助。

(中時 )