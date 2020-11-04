工作上的小人似乎不勝其數，臉上的笑容是否藏刀？有時好像也無法辨別。今天就和奧斯老師一起來看看，最近在工作上有小人纏身嗎？

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抽到這張牌的朋友，最近工作上的小人運勢就比較平緩了，但這張牌顯示出了異動的想法，代表目前的你對於這份工作並沒有強烈的歸屬感，在面對工作時，並沒有完全的付出自己，有時在面對工作時有逃避的狀況出現，所以老實說影響工作最大的人其實是你自己喔！奧斯會建議抽到這張牌的朋友，在面對目前這份工作時要再多拿出點熱情，或是讓自己好好休息一下，與其在這樣的狀況周旋，不如休息一下充個電，讓自己燃起更多對工作的熱情喔！

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抽到這張的朋友，工作上的小人其實不多，大多時候是因為你在工作上的小挫折，讓你產生的了這樣的想法，這張牌也暗指目前的工作是你可以掌握得住的，只是面對偶爾的挫折或失敗會讓你萌芽出工作不順的想法，有時甚至會想到是否有人從中作梗，但其實目前小人的狀況並不明顯，奧斯建議你在追求工作上的成就時也要重視一下內心層面，因為這張牌也點出過度追求夢想而忽略精神層面的狀況喔！

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抽到這張牌的朋友，恭喜你目前工作上並沒有小人喔！要不你在工作也不會能夠坦率的表露自己，所以小人的成分看起來並不多，但是奧斯要提醒你在工作上的話題還是要選擇一下，有些話題並不是那麼適合出現在職場當中，但因為你的坦率表現，有時雖然同事之間有一些微詞，但面對你的直率也就沒往心裡去了，但是還是要注意一下這樣的狀況，不然要是有些不明白你個性的同事，可就會出現說者無心、聽者有意的狀況囉！

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抽到這張牌的朋友要注意一下囉，目前可能已經有小人注意到你囉！可能是你最近表現好了些，讓其他同事有點眼紅，所以開始注意到你，奧斯會建議抽到這張牌的朋友，最近如果有無來由或過去並不熟絡的同事與你走的較近，或開始靠近你，可要注意一下囉，在工作上也要多謹慎，不然出了差錯落人口舌可就不是你所樂見的狀況囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)