藝人明道2017年跨足經營高級護膚品牌「AUDACE奧達士」，由美女經紀人李詩翔擔任負責人與董事長。今年2月，股東之一小S老公許雅鈞聯合其他股東，趁李女出國時召開股東臨時會，拔除李女董座職位，李女氣得提告，但台北地院認為決議成立，李女仍未保住董座職位，可上訴。

根據週刊報導，「AUDACE」的L姓女股東負責品牌賣貨與收錢，年度結帳期間交出的數字卻混亂不清、帳目含糊，與實際業績短少差額達千萬元，李詩翔認為L女涉嫌犯法，已提起刑事告訴。L女則與許雅鈞私交甚篤，聯手召開股東會，拔掉李女的董座職位。

李詩翔再提民事訴訟，主張奧達士有6名股東，其中負責人為「HOII」創辦人林少萍的極光先進光學股份有限公司、李氏投資股份有限公司、負責人為許雅鈞的楠匯有限公司等4名股東，利用她不在國內無法參與股東會時期，於今年2月10日召開股東臨時會，解除她的董事長身分。

李詩翔說，她無法到場表示異議，也沒有收到股臨會議事錄，直到會議後一週她自行上網查詢，才知道「極光先進」成為新董事長，「李氏投資」、「楠匯」成為董事，辦理公司變更登記完畢，並解除新任董事競業禁止限制。該股臨會明顯違法，決議應屬無效，請求撤銷。

挨告的「極光先進」、「李氏投資」、「楠匯」抗辯，李詩翔刻意拒絕出席股臨會，惡意杯葛其他股東已達成共識議案，使奧達士治理停擺，再以不實話術惡意指摘提起本件訴訟，顯然濫用權利。股臨會召集、決議過程都合乎法規。

北院認為，李詩翔的董事任期雖至2021年4月23日，但股臨會決議並無「決議董事於任期屆滿始為解任」，因此在股臨會決議解任並改選後，李女就視為「提前解任」。不過，「解除競業禁止限制」部分依《公司法》規定，須有66.67％（3分之2）的股東出席股東會，並有出席股東半數同意才成立，但該次股臨會只有63％股東出席，因判決這項決議不成立。

(中時 )