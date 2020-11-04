倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開高走高，終場上漲131.89點，漲幅1.04％，收在12,867.9點；櫃買指數亦同步揚升1.64點，漲幅1.01％，收在164.29點；三大法人進出方面，外資續買61.45億元，投信續買10.28億元，自營商續買27.45億元，惟外資法人於台指期加碼321口多單，累計淨多單部位為31,787口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

隨美國總統大選各州開票結果陸續出爐，台股4日走勢亦高潮迭起。不過，無論本次大選將由哪一位候選人勝出，預期選後股價終將回歸經濟基本面。觀察目前經濟數據，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增33.1％，創下歷史最快增長，且扭轉第二季大部分虧損；歐元區第三季GDP季增12.7％，齊創最大季度成長，顯示區域經濟正陸續復甦。至於台灣方面，第三季GDP預估將達3.33％，上升1.32％，可望創下九季來新高。

個股方面，本周納入投資組合的東和，目前股價低於淨值、量價結構處於多頭趨勢，股價4日再漲逾半根漲停板，在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

展望後市，中華經濟研究院、台灣經濟研究院、新加坡最大商業銀行星展集團，同步上修今年台灣GDP預估值，其中星展集團將台灣今年GDP成長率自0％調升至1.8％，明年GDP年增則自2.9％上修至4.2％，在疫情可控前提下，看好景氣將出現V型反轉。因此，在經濟、資金面相對有利下，即便台股短線陷入震盪，投資人仍無須過度憂慮，預期隨不確定性因素消除，台股必將出現一波行情。

(工商 )