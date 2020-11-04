證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市短期仍將處於回檔格局，在趨勢尚未扭轉前，後市恐將持續下行。

全球矚目的美國總統大選結果即將出爐，原先民調一面倒看好民主黨候選人拜登將拿下勝利，且市場預期，若民主黨若有望在本次大選中，奪回參議院、眾議院兩院掌控權，將有助未來經濟刺激法案於國會快速過關。市場在樂觀氛圍環繞、選情逐漸撥雲見日下，美股四大指數3日全面上揚，道瓊指數終場上漲554點，以27,480點作收，漲幅2.06％。

目前美國大選開票結果，以民主黨候選人拜登暫時領先，惟部分關鍵搖擺州仍在開票當中，大局尚未底定。觀察美股、台股動態，美股期指在早盤衝高後，已於高檔出現滑落跡象，展望後市，無論最終由哪一位候選人出線，預期兩地股市短線上檔空間有限。

個股方面，本周納入投資組合的台塑，目前股價位居低檔整理區，已初具向上走升之雛形。

(工商 )