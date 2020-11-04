逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:342020/11/04 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，雖然台股4日成功回補10月29日的向下跳空缺口，但整體空間持續呈現壓縮盤整，強勢族群漲勢缺乏連續性，加上季線開始扣抵高檔區走平，建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，保留大部分資金，在修正盤中出現所謂「壓不扁玫瑰」，可能就是下波飆股。 個股方面，本周納入投資組合的中租-KY，回測月線後在度反彈，業績穩定成長。 (工商 ) #中租-KY #啟發投顧分析師楊基政 #扣抵 #逐洞賽 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:092020/11/03 財經 逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:092020/11/03 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:092020/11/03 財經 HBL》三重教頭秀8強球衣 激勵球員晉預賽 21:532020/11/03 體育 台灣大賽》兄弟擁3頂級洋投 劉育辰：近10年最佳陣容 20:092020/11/03 體育 台股爆量拉尾盤 12,600點近了 04:102020/11/03 財經要聞 《盤中解析》美大選將揭曉 台股彈百點、重回12700 10:342020/11/03 財經 《類股》LED點火 光電股閃耀 11:592020/11/04 財經 華新科報佳音 被動元件股高歌 04:102020/11/04 證券．權證 《航運股》台驊投控Q3獲利創次高 每股盈餘1.43元 16:312020/11/04 財經 財經熱門新聞 大選生變？川普要求停止計票 美股期貨暴跌近400點 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 不管川普、拜登誰勝 大選最後贏家都是它 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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