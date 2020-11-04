華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股4日受惠美國總統川普連任機率提高激勵，多頭氣勢如虹，不僅回補10月29日的空方缺口，同時也收復所有均線，技術面已完全重返多方軌道，預估選後不確定因素消除後，市場資金將持續回籠，大盤有望再度挑戰萬三大關。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，第四季淡季不淡，海運運價維持高檔，獲利可期。

(工商 )