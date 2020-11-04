逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:342020/11/04 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股4日受惠美國總統川普連任機率提高激勵，多頭氣勢如虹，不僅回補10月29日的空方缺口，同時也收復所有均線，技術面已完全重返多方軌道，預估選後不確定因素消除後，市場資金將持續回籠，大盤有望再度挑戰萬三大關。 個股方面，本周納入投資組合的長榮，第四季淡季不淡，海運運價維持高檔，獲利可期。 (工商 ) #長榮 #華冠投顧 #丁彥 #逐洞賽 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:092020/11/03 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:092020/11/03 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:352020/11/04 財經 今日股市備忘錄 04:102020/11/04 證券．權證 華新科報佳音 被動元件股高歌 04:102020/11/04 證券．權證 台灣大賽》獅象G3太刺激 體育台創開台最佳收視紀錄 13:552020/11/04 體育 《航運股》台驊投控Q3獲利創次高 每股盈餘1.43元 16:312020/11/04 財經 《晨間解盤》美選情增波動 切勿追高殺低(日盛投顧提供) 09:062020/11/04 財經 台灣大賽》G5邀經長王美花開球 《孤味》孫可芳打擊 21:012020/11/04 體育 《晨間解盤》美大選反映3天 將回歸基本面(倫元投顧提供) 08:522020/11/04 財經 財經熱門新聞 股市將重摔？ 美大選若一方險勝 專家爆最大殺盤 - 財經 螞蟻集團IPO急喊卡！ 馬雲帝國驚見墜入漩渦 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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