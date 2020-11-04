科技部今日舉行「法人鏈結產學合作成果發表會」，串聯「法人鏈結產學合作計畫」、「科學園區生醫創新聚落整合推動計畫」、「新型態產學研鏈結計畫」三大計畫，共同展出超過50件透過法人加值的產學合作成功案例。

科技部指出，「法人鏈結產學合作計畫」六年來串連跨部會不同領域專業法人，挹注法人技術能量與豐沛產業經驗，吸引業界投入逾10億元，促進學校研究成果具體產業化並推動國家技術創新。

法人鏈結計畫今年整合13家法人共同推動58件成功合作案例，促成業界投入2億元，其中新加入農科院與設研院等兩家法人，更擴大服務領域範疇，提供農業與設計領域的創新思維，服務與創造更多技術應用商轉機會；同時透過BootCamp訓練營以多元化的課程訓練，協助學校團隊學習產品市場定位、專利布局、技術商品化及市場定位等各種落地的經營策略，為未來產業化之實務作準備。科技部期望透過整合法人的力量，在疫情艱困時期扮演產學中銜接的角色與加值，讓業者創造更大的經濟價值，使學界研發成果得以應用，共同合作組成堅強的科技生態鏈。

本計畫自2015年創立以來，累計完成266件輔導案源，促成業界投入近10億元、培育人才2,812人次，輔導成立20家新創公司。發表會中邀請許多團隊分享其技術特點與法人加值後之研發成果。其中，長庚醫院廖健宏醫師暨長庚大學兼任助理教授的「近端監測吞服型無感式科技系統」，降低加護病房常見的併發症「腹內高壓（Intraabdominal hypertension）」發生風險。「腹內高壓」致死率近六成，加護病房重症專責醫師工作負擔重、人力不足，醫師無法即時診斷出腹內高壓並給予治療造成致死率高。近端監測吞服型無感式科技系統是微小膠囊化壓力感測器，口服入消化道後即可提供準確即時監控，及早發現問題、降低病人致死率達45％。由工研院提供製造、法規、整合測試等協助，透過產學鏈結，達成醫界、學界、業界、大眾多贏局面。

此外，3D列印在醫療發展上也有新突破。中國醫藥大學陳怡文副教授與塑膠中心合作，推出精準細胞植入醫療光固化積層列印設備開發計畫。研發出的專利材料只需將細胞精準植入並培植，即可展現細胞在器官內所感受到的運作機制。並透過法人協助美、歐、中、台專利佈局，並媒合新加坡大學與新加坡增材製造創新中心（NAMIC）合作，除了開展國內腫瘤藥物篩選服務，更期望推動國內接軌國際精準醫療－癌症藥物篩選服務發展。

而海洋大學呂明偉教授的「以Lipoplex口服傳遞平台開發 高價值之優質水產種苗」，開發出可專一性抑制神經壞死病毒和虹彩病毒殼蛋白表面的小片段干擾RNA，以脂質體（Liposome）包覆RNA，再將Lipoplex和飼料混合讓蝦子、魚苗吃下生物製劑，以口服取代注射的方式，不僅施用方便，還能有效降低人力成本，大幅提升魚苗孵化後至免疫力成熟前之存活率，這項技術已成功應用在魚類抗病毒的疫苗上，提升石斑魚和金目鱸魚等經濟魚種的育成率。透過跨法人協助，由農科院協助進行全雄化養殖之技術開發與田間試驗，及衍生新創事業的營運規劃，商研院協助媒合商機與國際佈局，預期將技術拓展至印尼、馬來西亞、泰國、越南等地。本技術未來也能針對不同病毒或需求開發各式專一性片段RNA，應用於不同水產養殖物種，將能大幅提升相關產業之經濟效益。

(工商 )