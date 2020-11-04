台中的公園最近在網路上很火爆，竟是「圈內人」慕名到公園拍裸照。市議員陳世凱、林德宇4日就台中市公園淪為裸拍聖地提出質疑，要求市府檢討改進台中市公園照明及管理，還給市民老少咸宜的公園環境。建設局長陳大田說，將加強公園巡防，老舊或燈光昏暗的公園改善照明。

陳世凱指出，台中的公園最近在網路上特別出名，不是因為公園的風評好，而是因為許多人到台中的公園拍裸照；許多市民不僅曾目擊上述情形，也時常在現場發現衛生紙，甚至用過的保險套，環境髒亂事小，造成民眾不安與恐慌事大。

陳世凱表示，台中有10處被列為熱門「圈內」地點 包括某民營三溫暖、民營溫泉，還有公家維護的愛心橋、英才公園、崇倫公園、中央公園、沙鹿正英公園、大里圖書館、某百貨5樓、嶺東裸曬場等，許多人拍完裸照，上網公開分享網路的同好。

陳世凱說，公園本應是老少咸宜的地方卻淪為裸拍聖地？究其原因，這些地方都有共同特色，都是燈光昏暗、缺乏管理，倘若一再放縱造成治安死角、環境髒亂，恐引發破窗效應影響居民安全，台南近日的憾事恐將在台中重演。

陳世凱強調，過去台中公園也曾有這樣狀況，當時就是增加照明，讓公園變明亮後，問題就改善許多。

建設局長陳大田表示，公園要安全讓民眾去，將加強公園巡防；老舊或燈光昏暗的公園，也會在不影響植栽的生長情況下，立即改善照明。

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(中時 )