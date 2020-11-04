肉品的部分則是嚴選5款冷藏肉品，包括美國冷藏霜降牛肉、冷藏雪花牛肉、台灣在地的冷藏嫩肩豬肉及冷藏雪花豬肉，以及現流炙燒無骨雞腿肉。（築間鍋物提供／馮惠宜台中傳真）

築間餐飲集團在旗下品牌「築間幸福鍋物」稱霸鍋物市場後，今年下半年推出「燒肉スマイル(燒肉smile)」及「有之和牛鍋物食？放題」後，年底前再推出全新品牌「日暮裏冷蔵熟成肉専売．鍋物食べ放題」提供高檔冷藏肉品及高達60多種新鮮食材食べ放題體驗，其1號店直接選址於台中7期，預計11月20日營運，2號、3號店預計於12月在台南、台北插旗營運。

「日暮裏」強調個人獨享的鍋物吃到飽，共有7款湯底可選擇，分別是本物雞白湯、野茸奶香白湯、海味干貝湯、豚骨昆布湯、韓香泡菜湯底、秘煉老熬牛髓湯及信州鮭魚白味增湯。7款湯底中，主廚非常推薦「信州鮭魚白味噌」，信州味噌即日本中部長野地區的白味噌佔全日本味噌產量的四成，以大豆及米麴製成，味道濃淡適中帶辛口。另外，白味噌熟成時間較短相對味道比較溫和，鹹度比較低，非常適合運用在鍋物的湯底。

肉品的部分則是嚴選5款冷藏肉品，牛肉部分，嚴選美國冷藏霜降牛肉、冷藏雪花牛肉；豬肉部分則是選用台灣在地的冷藏嫩肩豬肉及冷藏雪花豬肉；雞肉部分則採用現流炙燒無骨雞腿肉。所有肉品堅持冷藏保存，為的就是不破壞肉品本質。

自助吧的部分特別提供日本傳統料理「和風壽喜雜炊」，主廚採用牛肉、野菜、丸子…食材等炊煮而成。除此之外，也提供了高達60種以上的新鮮食材，包含20種以上的蔬菜持續換季供應、飲料、甜點…等也是自助取用，滿足消費者的味蕾。

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