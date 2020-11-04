台南市議會4日下午審查議會預算時，因藍綠陣營爭議激烈，最後因清點人數不足散會。會後，民進黨團總召邱莉莉質疑國民黨團及無黨聯盟，對議會浮編科目視而不見；國民黨團書記長王家貞則譴責民進黨團「當家還鬧事」，並要求不要將議長選舉恩怨帶進議會預算的審查。

邱莉莉認為，「要刮別人的鬍子前，先把自己的刮乾淨」，代議士如果不監督市議會的預算浮編，怎麼有立場質詢市府？議會預算與人員應該用於協助議事，但市議會的員工不但要澆花種菜掃地，預算還大量用於修繕噴水池，公共空間的植栽，未對外開放的網球場，甚至花大錢在布置議會的廳舍，更私自於公共空間開設開心農場種植蔬果，要求員工認養。

邱莉莉說，更誇張的是，市議會為舉辦縣市合併10周年活動，居然花費上千萬元預算進行布置，質疑「市議會到底是議事場所還是打卡景點？」此外，也有發現雜項開支科目不明，居然編了200多萬元，但質詢議會行政主管卻得不到明確答案。

邱莉莉認為，議會開銷也是來自市府、來自人民的稅金，議員審查議會預算是天經地義，國民黨團刻意阻撓，不斷用議事規則杯葛，最後還用清點人數的方式強制散會，呼籲國民黨審查台南市總預算時不要兩套標準，對於自家預算審理更應嚴謹，才不會有失代議士的責任。

王家貞反批，議會局科室回答議員的質問，的確有極大的改進空間，但執政的是民進黨，在議會占多數的也是民進黨，民進黨團是時空錯亂嗎？誰是雙標黨？打人喊救人，2014年議長賴美惠時代，半小時就全武行通過台南市政府700多億的預算，民進黨團寫下台灣自治史最黑暗的包裹審查歷史，「當家還鬧事」。

王家貞強調，民進黨議員是多數，預算想要刪怎會刪不掉，何須動用暴力？請不要將議長選舉恩怨帶進議會預算的審查，讓議會預算審查成為議長選舉的延長賽。

蔡育輝也說，109年歲出預算1005億，刪了2807萬，占總預算的0.0002；108年歲出863億，刪10萬，占總預算的0.000001，國民黨和無黨都能體諒，秉持監督制衡市府原則，當刪則刪當花則花，讓錢花在刀口上。市府預算從700多億增加到1000多億，歲出增加約30％；議會去年跟今年的預算，從6億9200多萬增加到6億9600多萬，僅增加0.91％，民進黨團若主張要刪除，國民黨團立場原則從未改變。

蔡育輝還指出，在野黨堅持市議會預算審查，依原先通過的順序審查，民進黨刻意破壞順序，雙方才協商不成；民進黨刻意要延到最後，目的大家都心知肚明，經過2次協商不成，在野黨才提出清點人數，民進黨當家鬧事堅持己見，在場法定人數不足才導致散會，延誤預算審查，怎可將責任推給在野黨？還動用暴力將預算書全推倒，這算哪門子的民主？

(中時 )