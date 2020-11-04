苗栗縣政府文化觀光局推動「陶藝人培工作坊」，培育更多優秀的陶藝人才。（縣府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局推動「陶藝人培工作坊」，培育更多優秀的陶藝人才，讓技藝不斷地傳承，進而創新研發。（縣府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣為全國傳統陶製品之重鎮，富含苗栗地方特色及傳統文化，因此蘊育出眾多技藝精湛陶藝工作者，苗栗縣政府文化觀光局傳承苗栗縣製陶傳統技法及延續陶藝文化產業，透過「陶藝人培工作坊」培育人才，將技藝不斷地傳承，即日起至12月1日在苗栗陶瓷博物館展出學員作品，發揚陶藝文化展現苗栗陶柴燒之風華。

2016年起縣府舉辦「苗栗陶台灣柴燒藝術節」，推展在地陶藝文化，今年並籌畫辦理苗栗陶藝術節「陶藝人培工作坊」，傳授基礎製陶技法，讓對陶藝有興趣者，學習陶藝創作基礎技法，製作生活陶具進而提升陶藝創作層次，展現縣內陶藝產業文化傳承與創新特色，培育更多優秀陶藝人才。

文觀局長林彥甫表示，工作坊課程安排陶土與柴燒概論、釉藥概論、陶土與成形技法概論、基礎金屬釉概論、鈞釉概論、灰釉概論、陶藝彩繪概論、多種陶藝實作，包括手捏、陶板、泥條、彩繪、造型設計、作品進窯、燒窯，經4天3夜的輪班窯燒、作品出窯等一系列實務操作，讓陶瓷技藝向下扎根，將傳承製陶技藝。

陶藝人培工作坊20位學員展現課程所學，即日起至12月1日在苗栗陶瓷博物館展出。林彥甫說明，藉由陶藝工作坊活動，將陶藝文化帶入家庭、學校、社區，豐富生活，增進藝文氣息，尋回地方文化根源。

(中時 )