「2020年線上泰國臺灣形象展」4日正式於線上、實體同步舉辦，為貿協今年唯一海外仍有實體展示的臺灣形象展。貿協董事長黃志芳指出，雖全球疫情仍然嚴峻，泰國與臺灣疫情狀況控制得宜下，首度採線上線下兩地連線開展，今年線上泰國臺灣形象展，首創兩地連線臺北曼谷同步開展，此次共計180家臺灣廠商線上參展，超過400場預約雲端洽談，皆較前兩場越南、印尼形象展擴大，估計可望三天商機超越2,000萬美元。

黃志芳表示，實體展覽於泰國曼谷Rosewood Hotel開展，雖然只有10家業者，但看準後疫情時代泰國對醫療、防疫、零接觸及遠端工作等相關產品極高需求，加上泰國政府工業4.0政策實施，共精選36項相關商品展出，如微星科技新型纖薄電競筆電、督洋生技等台灣精品品牌。

因疫情衝擊，貿協新南向台灣形象展自上月起即陸續在線上籌備開展，包括越南台灣形象展揭開年度序幕，緊接著是印尼台灣形象展，雖然規模不大但均開創出2000多萬美元商機，黃志芳強調，泰國台灣形象展是唯一在泰國與線上同步開展台灣形象展國家，有賴我駐泰代表李應元協辦，加上企業參與家數增加至180家，有信心超越前幾場逾2,000萬美元商機。

此次展覽以Lets THAI together為主題，帶出台泰之間的友好交流，黃志芳說，雖受疫情影響，但形象展不會取消，將推出更好的Taiwan Expo 2.0突破困境，運用數位科技線上展會拉近臺灣、泰國雙方距離。開幕式由我駐泰代表李應元、泰國投資局（BOI）執行主任Dr.Ratchanee Wattanawisitporn與泰國工業聯合會副主席Mr.Vichaow Rakphongphairoj；臺灣現場則邀請泰國駐台通才代表Mr.Thongchai Chasawath共同參與。

貿協表示，繼日前越南及印尼臺灣形象展廣受各界好評，進而帶動線上泰國台灣形象展參展家數達180家超越以往。同時，因應疫情需求、零接觸商機及泰國工業4.0政策，展覽規劃七大產業主題，內容涵蓋尖端醫療、資通訊智慧應用、工業4.0、時尚生活及美妝、臺灣食品區、觀光及金融服務以及泰國台商區。

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