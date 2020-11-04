美國總統大選未定，今天台北外匯市場新台幣匯價由升轉貶，再重回「29」字頭。新台幣匯價豬羊變色，是否會牽動明天的台股表現？群益投信奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，不論誰當選美國總統，台股後市指數呈現高檔盤整震盪機率大，各族群股價將交替輪動表現。而現階段台股投資方面，選股仍是最佳策略，科技股仍是投資主軸，布局中長期趨勢明確的次產業，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意，包括半導體、5G相關應用、高階IC、蘋果供應鏈、電動車等，另外，由去中化和去美化趨勢帶起的電子供應鏈板塊移動及具資本支出概念的相關個股亦可關注。其他方面如解封消費概念股亦可適度留意。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，中長期股市表現仍可期待。今年全球受疫情之害，不過，台灣又是少數疫情控制得宜的市場，加上政府持續推動紓困政策刺激經濟，且台灣科技廠在全球主流科技趨勢中也扮演要角，成長性佳，投資前景仍值得期待。台灣的電子產品出口暢旺，在景氣具韌性之下，市場機構也上修台灣經濟衰退預估值，今年的低基期支撐明年的高成長，預期到2021年，台灣經濟成長將回到疫情前水準，基本面表現無虞。

美元指數今回升觸及94，再加上央行尾盤順勢作價阻升新台幣，最後直接打趴破29元整數大關，高低震盪幅度高達4角。

(時報資訊)