全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY(5227)受疫情衝擊營收下滑，前三季每股淨損擴大為3.81元。並公布10月營收，隨著全球車市持續復甦，公司營收逐季上揚，10月單月營收創今年新高，並將持續開發新客戶，以及產品陸續量產，業績可望持續回溫。

立凱-KY公布財報，今年前三季營收8717萬元，較去年同期減少75%；稅後淨損5.25億元，較去年同期增加44%；每股稅後淨損3.81元。受到新冠肺炎疫情影響，今年前三季營收下降，營業毛損較去年同期增加約1.04億元，另外提列公司債減損損失也較去年同期增加，此項減損不影響現金流出，今年前三季稅後損失較去年同期增加約1.6億元。

立凱-KY今年前三季營收分別為3264萬元、456萬元、4995萬元，第三季起營收明顯比第二季的谷底回升。邁入第四季，10月營收2790萬元，為今年單月新高，顯示公司營運受疫情影響程度降低，並已逐漸升溫中。

立凱電表示，由於產業特性，單月營收波動較大，然整體趨勢往上，營收逐季上揚，將持續開發新客戶以提升營收，在美、日、韓地區都有斬獲，業績呈現逐漸回溫。

立凱電轉型瞄準取代鉛酸車用鋰電池及儲能市場，主要市場在歐洲、日、韓地區。上半年受到疫情封城影響，新車產線幾乎全數停擺，下半年全球車市復甦，採用立凱電產品的新車款也陸續上線量產，惟歐洲疫情進入第二波高峰，對車市的影響需要密切觀察。不過，疫情的衝擊讓下游廠商有分散風險的考量，立凱電也持續接觸新客戶，今年在儲能市場再有斬獲，取得日本前三大家用儲能電池企業認證，訂單能見度已掌握到明年。隨著未來客戶開發進展，公司將市場規模擴大，持續爭取在取代鉛酸的鋰電池市場市佔率。

(時報資訊)