美國總統大選在周三進入開票程序，美國總統川普已在數個搖擺州出現領先，並在亞洲周三下午時間於白宮提早宣布勝選；歐州主要股市早盤則全面下滑。

周三泛歐Stoxx 600指數開低後持平，小漲0.62點或+0.17%，為356.63點。早盤德國DAX下跌1.8%，英國FTSE下挫1.2%。泛歐50期貨、DAX指數期貨和英國FTSE期貨亦同步下跌。

川普在最新的記者會中宣布勝選，指稱「他們」正試圖偷走選舉，並指出將要求最高法院下令停止計票。一系列說詞增添選舉或市場的不確定性。

銀行股、石油和天然氣股、採礦股皆跌超過3%；這些部門在本周稍早因投資人押注拜登而數次集體領漲，主因為川普與拜登的能源政策巨大差異所致。

本周稍早，投資人也預期拜登的獲選，預計將刺激歐股，歐洲與美國在外交和經貿關係也將有所改善，美國更多的刺激措施也將推出。而目前暫時的開票進程觀察，已稍微偏離市場預期。

(時報資訊)