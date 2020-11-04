堪稱金融界「奧斯卡」的第十屆「臺灣傑出金融業務菁業獎」2日揭曉得獎名單，第一銀行以創新的「薪資管理平台」服務榮獲「最佳財富管理獎優等」，足見一銀深耕業務有成，讓普惠金融不再只是口號，贏得評審與客戶的青睞。

一銀主管數位業務發展的副總經理劉培文表示，除了薪資管理平台受到菁業獎肯定，年輕人最愛的iLEO數位帳戶，用戶數不僅是公股第一，更獲得「2020年財訊金融獎消費者金融品牌-最佳數位帳戶銀行」，深獲市場喜愛，將持續秉持「以客戶為中心」的理念，提供全方位的資產配置建議，讓一銀成為客戶最重要且值得信賴的財富管理管家，落實普惠金融。

勞動部最新統計，台灣受雇勞工數約為790萬人，超過全台三分之一的人口，其中約42萬的勞工選擇一銀為薪轉銀行，不論由哪個機構服務，薪轉戶最終的目標都只有一個，即是辛苦大半輩子後能達到「財務自由」。

對於過往VIP高端客戶才享有財富管理服務，一銀決定要打破這個傳統金融刻板印象，2019年起從「平台即服務」（PaaS, Platform as a Service）概念出發，透過新技術與新機制的導入，打造「資訊透明且超個人化的薪資管理平台」，讓財富管理變成普惠金融，真正照顧到每位薪轉戶。

開發過程中，一銀透過設計思考工具，挖掘出薪轉戶的痛點，於2019年11月上線薪資管理平台，提供「超透明個人化資訊」，解決「自己看不到公司幫我洽談到哪些薪轉福利」的痛點，並提供「薪資明細」及「消費支出管理」等貼心功能。

此外，一銀導入AI與大數據，依每位客戶生命周期、過往金融交易及數位軌跡，透過中後台的模型運算，於薪資管理平台上推薦一對一專屬產品及活動，做到「超個人化」千人千面應用，更可在理專、電銷及客服等系統操作上顯示對應推廣話術，以360度全視角、全通路提供服務，滿足客戶「想得到財富管理建議並資產有效配置」的願望。

一銀更讓「金融平台電商化」，串聯食衣住行育樂各場域的異業夥伴，打造薪轉戶生態圈，推出專屬產品與優惠創造財富管理新動能。而平台運用到的許多技術也讓一銀獲得多項專利，並在本屆菁業獎41家金融機構、120件參選案件中脫穎而出。

(工商 )