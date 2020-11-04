禾伸堂(3026)因傳統旺季來臨，第3季稅後盈餘為4億元，季增13%，累計前3季每股盈餘為6.71元，由於進入傳統淡季，禾伸堂表示，第4季可能依循往年趨勢，不過5G及宅經濟等相關應用持續提升，預估電源、網通類產品銷售可望相對穩定。

禾伸堂第3季合併營收為41.57億元，季增14.3%，營業毛利為8.37億元，單季合併毛利率為20.16%，營業淨利為4.57億元，季成長13.4%，稅後盈餘為4億元，季成長13%，單季每股盈餘為2.54元；累計前3季合併營收約109.61億元，年成長1.14%，營業毛利23.83億元，合併毛利率為21.74%，營業淨利為12.36億元，年成長27.42%，營業淨利率為11.28%，年增2.32個百分點，稅後盈餘為10.61億元，年成長20.45%，每股盈餘為6.71元。

依各主要產品線來看，被動元件約占35%，主動元件約占28%，系統模組約占19%，其他類約占18%。

展望第4季，禾伸堂表示，雖然第4季有淡季等因素影響，但5G及宅經濟等相關應用持續提升，預估電源、網通類產品銷售可望相對穩定，禾伸堂將彈性調整產品組合，盡力滿足客戶需求。

(時報資訊)