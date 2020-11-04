今（4）日稍早，肯伊威斯特已確定落選，但他不氣餒，宣布2024年會再參選。(圖/ 摘自肯伊威斯特IG)

美國人氣饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)有許多膾炙人口的歌曲，老婆是名媛金卡達夏，早已經是人生勝利組卻在今年投入角逐美國總統選舉，花了近1200萬美元(約新台幣3.4億元)競選；今（4）日稍早，肯伊威斯特已確定落選，但他不氣餒，宣布2024年會再參選。

肯伊威斯特在2015年MTV音樂錄影帶大獎時，突然宣布自己要角逐2020年美國總統選舉，當時大眾多數以為他在開玩笑；到了今年夏天肯伊威斯特大動作投入超過3億元競選經費，加入美國總統大選，可惜宣布時間太晚，他只有在11州的選票上。

肯伊威斯特確定敗選後，也陸續在推特和IG發文，宣布自己2024年會再度角逐美國總統大選。(圖/ 摘自肯伊威斯特IG)

其實早在投票開始前，肯伊威斯特就篤定敗選，但他今天還是戴上口罩前往投票所為自己投票，而一些支持他的選民則跳出來稱讚他，也狠酸現任總統川普，表態「他（肯伊威斯特）不可能做得比川普還要爛」。不過，金卡達夏雖然支持老公參選，但她的選票最後疑似投給拜登而非肯伊威斯特。

肯伊威斯特確定敗選後，也陸續在推特和IG發文，宣布自己2024年會再度角逐美國總統大選；許多粉絲看到偶像如此堅定的毅力，也紛紛表示支持並給予鼓勵。

(中時新聞網)