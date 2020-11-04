邵翔（左起）、李亦捷、邱昊奇、管麟一起宣傳《廢財闖天關》。（三立提供）

邱昊奇模仿李亦捷放鬆時會跳的奇怪舞。（三立提供）

三立、華視新八點華劇將推出開運喜劇《廢財闖天關》，台北電影獎影后李亦捷劇中飾演「吸禍」飯店千金，是個多災多難的「衰女」，直到遇上「廢財」李國毅才開始迎刃而解，運氣慢慢變好。她今（4日）與邵翔、邱昊奇、管麟3男一起現身為戲宣傳時哀怨透露，接了這部戲後似乎「入戲」到真的有了「吸禍」體質，除了自己變很衰，還禍及身邊的經紀人、李國毅、邵翔，巧的是，他們的車子載過她之後全都出事！

李亦捷說，她前陣子去買個食物，錢包就掉到老闆的小菜裡，差點整個掉進滾燙的湯鍋！連經紀人載她從宜蘭回台北，車子也壞了，修到現在還沒修好。之後的苦主是邵翔，某日劇組轉點拍攝時，邵翔好心載她，結果他的車子明明剛保養，竟然發現沒機油，他後來一推算，「就是從載李亦捷開始就漏機油！在山上漏油，是多麼可怕的事啊！」後來是李國毅讓她和經紀人一起搭便車，大家一上車他就開音樂準備一路開心唱歌，結果唱一唱，他忽然安靜，沈默幾分鐘後才憂心地說「四輪胎壓不足」，之後他便不說話專心開車。

怕再殃及無辜的李亦捷，現在不大敢坐別人的車，但日前連搭客運去宜蘭拍戲，也在非尖峰時段莫名塞在隧道裡，讓她懷疑是否又是自己「帶塞」。她也透露這次有場落水戲，她花了很大力氣克服內心恐懼，原來兩、三年前她有次去海邊玩，一個大浪打來，她忽然踩不到底，接著想奮力游回岸邊，卻被海浪越沖越遠，旁邊的人想救也救不了她，此時她開始放棄掙扎、讓身體往下沉，連眼前都出現了光，忽然間她可以踩到地了，竟然很神奇地被沖回岸邊，「事後想想應該是一個神蹟」。

李亦捷劇中除了替她轉好運的「廢財」李國毅，在還接觸到三位男人，分別是邵翔、邱昊奇與被戴綠帽的管麟，邵翔與邱昊奇這次改變戲路，挑戰不一樣的角色，邵翔劇中是李亦捷經過月老認證的「正宮」，邱昊奇則是狡詐的「富二代」，卻因意外摔傷失憶，成為女漢子梁舒涵的小跟班，新人管麟最近除了參與演出《天巡者》外，他這次特別為《廢財闖天關》留起鬍子，飾演戴綠帽的單親暖爸甜點師。

李亦捷不笑時會給人冷冷的感覺，實際上是個很「ㄎ一ㄤ」又不做作的女生，邱昊奇爆料，她的放鬆方式竟是跳奇怪的抽筋舞，大家一開始都想說：「怎麼會有一個漂漂亮亮的女生，做出這麼怪異的動作？」後來才知原來那是她自我放鬆的方法。

這次飾演「雙面人」的邱昊奇，從商界富二代變成失憶的落難王子，意外變成梁舒涵的小跟班，邱昊奇表示其實梁舒涵才是真正的「雙面人」，私下的梁舒涵是個說話溫柔、輕聲細語的小女孩，但戲中卻是個大嗓門的女漢子，能在不同個性中切換自如，讓邱昊奇很欣賞她這一點。邱昊奇還爆料梁舒涵因在劇中要開小貨車，最近很認真在準備考汽車駕照，時常利用拍戲空檔念書，還特別請了一天假去考試，沒想到考試當天連筆試都沒通過，讓邱昊奇哭笑不得。

新人管麟首次飾演單親暖爸，之前常跑去新竹跟劇中的女兒培養感情，得知她很喜歡跳舞，兩人就一起拍了許多抖音影片，管麟甚至從台北搭高鐵到新竹接她到台北一起做蛋糕，而她的父母也都超級信任他，不會太過問行程，兩人也都互稱「女兒」和「Peter爸爸」，連路人都真的以為他們是父女。管麟說如果以後生小孩一定要生女兒，自己一定也是個女兒傻瓜。管麟從旁人口中得知留了鬍子的他，竟變成同志天菜，被拱收視慶功時要安排他裸體穿圍裙做蛋糕來答謝觀眾。

邵翔的老婆王承嫣（小蠻）之前為了備孕，動了切除巧克力囊腫手術，他說快要痊癒但還沒完全復原，羞認目前還不能「開機」，很多工作也被影響到，「畢竟是核心肌群」。被問未來生兒育女，他毫不考慮就說要生女兒，還開玩笑說萬一生兒子就丟給姊姊照顧，若生女兒就每天回家黏著女兒，會是個標準的「女兒傻瓜」。

(中時 )