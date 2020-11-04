北市代管的八里污水處理廠將惡臭汙泥任意堆置，汙泥散發的噁爛臭味嚴重影響八里自行車道、十三行博物館景點，在地里長洪志成怒轟北市府「可惡至極！」立委洪孟楷4日召集各單位會勘；北市工務局回應，已開罰廠商百萬，並要求15日前將改善，否則將撤換經理作為處分。

新北市八里污水處理廠是國內最大污水處理廠，收集地區人口約460萬人，範圍涵蓋新北市、基隆市及北市部分超量污水，污水收集面積約2萬公頃，處理廠鄰近新北八里景點，包含文化公園、自行車道、十三行博物館等。

新北市議員鄭戴麗香怒批八里廠根本是把新北市民當作「二等公民」。（戴上容攝）

八里區頂罟里長洪志成怒批汙土的惡臭嚴重影響居民、遊客健康（戴上容攝）

廠商將惡臭的汙土用鐵皮圍起來，但現場仍能聞到陣陣惡臭（戴上容攝）

八里區頂罟里里長洪志成怒批，汙水處理廠今年更換新的環保公司，撤換廠商的過渡期竟將汙泥任意堆置於廠內，汙土的惡臭嚴重影響居民、遊客健康，有居民聞到惡臭後皮膚全身紅腫，經他再三反應八里汙水廠仍不改善。

新北市議員鄭戴麗香怒批，公用的汙水處理廠建於八里已經讓新北市民百般為難，今年竟堆置廢土更是可惡，市府竟用不同時空條件下的北市迪化汙水處理廠作比較，根本是把新北市民當作「二等公民」。

洪孟楷表示，惡臭嚴重影響在地新北市民健康和整體發展，他要求北市府要嚴格敦促廠商改善，並強烈呼籲新北、北市府「絕對要罰到改善完成為止」；新北市環保局則表示，該汙水廠從7月份開始堆放廢土，新北市府已開罰2次6000元罰單。

八里汙水廠權責單位北市工務局衛生下水道工程處副總工程司廖俊豪表示，廠商於7月開始陸續堆放3000多包、重約2400公噸廢土已要求陸續清運，目前廠內剩約1280公噸廢土，且北市有持續開罰廠商，至今累計罰單已超過100萬元，已要求15日前將剩下廢土清運乾淨，若還不改善，將撤換廠商經理等幹部作為處分。

(中時 )