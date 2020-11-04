民進黨側翼網軍橫行，但源頭竟是行政院？《上報》踢爆，行政院幕僚周家鴻在立院媒體席中毫不遮掩，大刺刺製作網軍專用圖卡攻擊敵對政黨與媒體，且第一時間就為挺綠粉專、網紅所分享，遭酸「中央廚房統一出菜」、「網軍一條龍」，其製圖者周家鴻2年前更曾狂言吐「我有免死金牌」。

2018年九合一大選，蘇貞昌代表民進黨參選新北市長對戰國民黨候選人侯友宜，當時蘇貞昌粉專推出一系列結合撩妹金句的宣傳語錄，其背後功臣就是8年級生，也是此次網軍一條龍風波的製圖者周家鴻。

蘇貞昌心腹周家鴻2年前就是其粉專粉絲團小編，曾表示自己「創意沒地方發揮」，更說長官給他們免死金牌，讓他們放手發揮 (圖／翻攝東森新聞)

根據《ET新聞雲》報導，當時蘇貞昌臉書由周家鴻與另一位女性幕僚聯手操刀，周家鴻受訪時表示，自己平常鬼點子多，找不到地方發揮，長官更對他說「你現在有免死金牌，想怎麼做就怎麼做」、「沒什麼限制，不要太誇張就好，盡量去做」，於是自己就大膽嘗試，將撩妹金句結合時事政治，成功帶起臉書人氣。

過了2年，如今蘇貞昌已是行政院長，心腹周家鴻也跟著入閣，卻成為網軍頭目，製作圖卡供給側翼使用，雖然政院發言人丁怡銘表示僅是澄清新聞資訊，也僅提供給黨團立委使用，但隨即遭網友打臉，表示：「行政院作圖，為何不敢署名」、「結果第一時間分享的是側翼網軍跟焦糖哥哥」、「睜眼說瞎話」、「攻擊楊瓊瓔跟澄清新聞有什麼關係？」、「中央廚房上菜囉」、「有政府，會作圖」、「人民納稅政府拿去網軍，有夠無恥」。

(中時新聞網)