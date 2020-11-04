2020年全大運4日在高雄大學舉行閉幕典禮，此屆田徑、游泳、射箭、射擊、舉重等賽事，共有25個項目48人次破大會紀錄，9單項21人次破全國紀錄。

地主隊高雄大學代理校長莊寳鵰將大會會旗交給明年（2021）承辦的成功大學校長蘇慧貞，為賽會畫下句點。莊寳鵰表示，天下無不散的筵席，但卻有名垂青史的不朽紀錄，今年共有「5球3道2射2擊，體重啦力、田徑游泳」18種類競賽，5天賽程驚奇連連。

諸如「舉重女神」郭婞淳（輔仁大學）以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤，3項全數締造全國新紀錄；王星皓（台灣體大）在公開男生組游泳200公尺破大會紀錄，更達奧運B標（2：03.26）；林詩亭（台灣師大）在公開女子組100公尺跨欄飆出13秒04，摘下個人生涯首面全大運金牌，距離「紀政障礙」僅差0.11秒。

地主隊高雄大學選手表現不俗，共獲得7金3銀5銅，例如7金包括木球公開女生組團體賽、木球公開男生組桿數－雙人賽（許達榮、張介皇）、木球公開女生組桿數－雙人賽（陳佳琳、林茵綺）、木球公開男生組球道－個人賽（許達榮）奪金，陳思安則在游泳項目公開女生組包辦200公尺自由式、400公尺自由式、200公尺混合式金牌。

全大運,教育部體育署,高雄大學,破全國,破大會

(中時 )